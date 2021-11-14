Цей день в історії: принцеса Анна вийшла заміж в день 25-річного ювілею принца Чарльза

Цей день в історії: принцеса Анна вийшла заміж в день 25-річного ювілею принца Чарльза

Сьогодні виповнюється 48 років від того часу, як вперше вийшла заміж єдина дочка королеви Єлизавети II – принцеса Анна.

Саме 14 листопада, у день народження свого старшого брата принца Чарльза, Анна вирішила узаконити стосунки з капітаном Марком Філліпсом. Весілля збіглося з 25-річним ювілеєм принца Уельського.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

Можливо, Анна керувалася тим, що у листопаді (20 числа) одружилися її батьки – принцеса Єлизавета та принц Філіп. А можливо, спеціально обрала цей день на помсту своєму братові, який пожартував, сказавши: "Анна не могла вийти заміж за свого коня і тому обрала конюха", — прокоментував вибір принцеси Чарльз. Трохи образливий жарт вийшов, чи не так? День весілля пари також був офіційним вихідним у Великій Британії.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

Анна вперше зустріла свого майбутнього чоловіка Марка Філліпса на вечірці для любителів коней 1968 року. Про їхні заручини було оголошено 29 травня 1973 року. Філліпс подарував Анні заручну каблучку виготовлену із сапфіру та алмазу від ювелірного будинку Garrard.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

Близько 500 мільйонів глядачів у всьому світі дивилися церемонію вінчання пари з Вестмінстерського абатства, що відбулася 14 листопада 1973 року. Церемонія показала безліч церемоніальних аспектів, зокрема використання державних екіпажів та ролі домашньої кавалерії, ірландської гвардії та гвардії Колдстріму.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

На Анні була вишита весільна сукня у тюдорівському стилі з високим коміром і рукавами з елементами середньовіччя. Сукня була розроблена Морін Бейкер, головною дизайнеркою бренду Susan Small. Наречена одягла пару сережок з діамантами, а її волосся було злегка причесане вгору, в так званий "об'ємний вулій". На голові Анни красувалася тіара "Франж". Свого часу тіару носила Марія Текська, потім прикраса перейшла до рук дружини її сина – Єлизавети Боуз-Лайон, і потім – до онуки, принцеси Єлизавети, яка передала її дочці Анні. 2020 року в цій тіарі виходила заміж принцеса Йоркська Беатріс – онука королеви.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

Марк Філліпс був у парадній формі свого полку, Драгунської гвардії Королеви. Службу в церкві провів Майкл Ремсі, архієпископ Кентерберійський. За традицією обручка Анни була виготовлена з валлійського золота. Традиція використовувати валлійське золото в обручках королівської сім'ї сягає 1923 року. Після служби пара повернулася до Букінгемського палацу для традиційного вітання на балконі та весільного обіду.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Associated Press

Вранці наступного дня молодята вирушили у медовий місяць на борту королівської яхти "Британія", подорожуючи Атлантичним та Тихим океанами. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: Зара та Пітер Філліпс.

28 квітня 1992 року Марк Філліпс та принцеса Анна розлучилися.

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