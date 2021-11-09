Цей день в історії: принцеса Діана на прийомі у подружжя Рейган

Цей день в історії: принцеса Діана на прийомі у подружжя Рейган

Ми продовжуємо розглядати архівні фото принцеси Діани, королеви Єлизавети ІІ та інших членів британської королівської родини.

Сьогодні нам попалися два знімки, зроблені 9 листопада 1985 року під час офіційного візиту принца Чарльза і принцеси Діани до Вашингтона, США. У Білому домі королівське подружжя зустрічав президент Рональд Рейган та перша леді Ненсі Рейган.

Президент Рональд Рейган і перша леді Ненсі Рейган із принцесою Діаною / Associated Press

На денному заході 24-річна принцеса Діана з'явилася в чорному атласному жакеті з білим коміром і ґудзиками посередині, мала фірмове укладання на голові, у вухах у неї були великі перлинні сережки. Перша леді Ненсі Рейган була одягнена у лаконічну сукню з широким поясом на талії.

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На вечірньому прийомі принцеса Діана з'явилася у чорній сукні з відкритими плечима та високих чорних рукавичках. Її шию прикрашав масивний перлинний чокер, у вухах були ті самі сережки із сапфірами, які згодом успадкував її старший син принц Вільям, і які тепер у дещо переробленому вигляді носить його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін. Ненсі Рейган того вечора виблискувала в костюмі, усипаному стразами.

Президент Рональд Рейган і перша леді Ненсі Рейган із принцесою Діаною / Associated Press

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