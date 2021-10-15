Цей день в історії: принцеса Діана під час зустрічі з військовими

Цей день в історії: принцеса Діана під час зустрічі з військовими

На фото принцесі Уельській 24 роки, знімок зроблений через чотири роки після весілля з принцом Чарльзом, і через місяць після народження другого сина пари - Гаррі.

Вчора в Україні відзначали День захисників і захисниць. А сьогодні згадуємо, як принцеса Уельська Діана в жовтні 1985 року зустрічалася з військовими.

На знімку, датованому 19 жовтня 1985 року, принцеса Уельська зображена під час розмови із солдатами під час інспекції свого Королівського гемпшірською полку в Західному Берліні. В руках вона тримає коробку шоколаду і червону троянду, які їй подарували.

Принцеса Діана / Associated Press

Діана одягнена в жакет, під яким світла блузка, а її густе волосся, укладене в фірмове укладання, розвивається на вітрі. З усмішкою на обличчі принцеса спілкувалася з військовими.

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