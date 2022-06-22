Цей день в історії: принцеса Діана та принц Чарльз із маленьким сином Вільямом на ґанку біля пологового будинку

Цей день в історії: принцеса Діана та принц Чарльз із маленьким сином Вільямом на ґанку біля пологового будинку

Учора, 21 червня, принц Вільям відсвяткував 40-річний ювілей. Ми згадуємо, як його батьки вперше з'явилися на публіці з немовлям 22 червня 1982 року.

Принц Вільям народився о 9 годині вечора, 21 червня 1982 року в Лондоні, в районі Паддінгтон, у шпиталі Святої Марії. Він був першим спадковим принцом, який народився поза королівським палацом і став об'єктом уваги папараці одразу ж, як тільки з'явився на світ.

Принцеса Діана та принц Чарльз із новонародженим сином Вільямом / Фото: Associated Press

Наступного дня після його народження принцеса Діана і принц Чарльз постали біля дверей шпиталю з маленьким Вільямом на руках, хоча тоді хлопчику ще не дали ім'я. Кажуть, між парою точилися неабиякі суперечки на тему імені для спадкоємця корони, адже одного разу Вільяму доведеться зійти на трон.

Принцеса Діана та принц Чарльз із новонародженим сином Вільямом / Фото: Associated Press

Біля виходу з пологового будинку Діана та Чарльз потрапили під об'єктиви фотокамер численних фотографів, які бажали першими зробити фото спадкоємця.

Принцеса Діана та принц Чарльз із новонародженим сином Вільямом / Фото: Associated Press

21-річна принцеса Діана з'явилася перед репортерами у довгій блакитній сукні у білий горох та з білим коміром, яку доповнила червоними шкіряними балетками з бантами. На руках у Діани був золотий годинник, а на пальці обручка. Волосся у неї було укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Принцеса Діана та принц Чарльз із новонародженим сином Вільямом / Фото: Associated Press

Принц Чарльз був у темному костюмі у смужку. Молодий принц теж тримав на руках спадкоємця.

Так само 2013 року принц Вільям та його дружина герцогиня Кейт постали перед публікою біля госпіталю зі своїм первістком принцом Джорджем на руках. А після цього ще двічі виходили з цих дверей – 2015-го – з дочкою Шарлоттою та 2018-го – з молодшим сином Луї.

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