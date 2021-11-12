Цей день в історії: принцеса Діана у красивій сукні та з чокером на благодійній вечері

Цей день в історії: принцеса Діана у красивій сукні та з чокером на благодійній вечері

Сьогодні нам до рук потрапило архівне фото із принцесою Діаною.

На знімку, датованому 12 листопада 1985 заскочена принцеса Уельська Діана в компанії коміка Боба Гоупа. Він вітав принцесу та її чоловіка принца Чарльза на благодійній вечері в готелі Breaker's у Палм-Біч, штат Флорида.

Діана одягнена у блискучу сукню, яка переливається під спалахами фотокамер. На жаль, знімок чорно-білий не можна розглянути колір одягу. Але видно, що до образу принцеса підібрала перлинний чокер і перлинні сережки-висячки. Також вона мала гарне об'ємне укладання, а на обличчі вечірній макіяж.

Принцеса Діана / Associated Press

У цей період принц і принцеса здійснювали тур в США. У Вашингтоні вони відвідували Національну галерею мистецтв, а також урочисту вечерю у посольстві Великої Британії разом із подружжям Рейган.

Президент Рональд Рейган і перша леді Ненсі Рейган із принцесою Діаною / Associated Press

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