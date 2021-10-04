Цей день в історії: принцеса Діана в яскравій сукні з оголеною спиною відвідувала Вашингтон

Цей день в історії: принцеса Діана в яскравій сукні з оголеною спиною відвідувала Вашингтон

Принцеса Уельська Діана славилася своєю активною благодійною діяльності.

Сьогодні згадуємо, як цього дня 4 жовтня 1990 року принцеса Діана з букетом троянд була зображена дорогою на прийом в Grandma's House — будинок для дітей, хворих на СНІД у Вашингтоні, США.

Діані тоді було 29 років. Принцеса була в малиновій сукні з відкритою спиною і клатчем в тон, який тримала під пахвою. В її вухах сяяли діамантові сережки з перловими камінням, на зап'ясті був перлинний браслет, а на пальці заручальна каблучка. Волосся було коротко пострижене, а на обличчі Діани був макіяж: очі підкреслені чорним олівцем, а на губах — рожева помада.

Принцеса Діана / Associated Press

Вже тоді в особистому житті Діани і її чоловіка принца Чарльза були проблеми. Але принцеса Уельська все одно мала розкішний вигляд.

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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