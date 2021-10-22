Цей день в історії: принцеса Грейс Келлі на інтронізації Папи Римського

Цей день в історії: принцеса Грейс Келлі на інтронізації Папи Римського

Сьогодні в нашій рубриці День в історії ми згадуємо принцесу Монако Грейс Келлі.

На знімку, датованому 22 жовтня 1978 року, принцеса Грейс зображена в Римі, вона приїхала, щоб бути присутньою на інтронізації (церемонії вступу на посаду) Папи Івана Павла II.

Княгиня Грейс Келлі була того дня одягнена в картату блузку з зав'язаним бантом і світлий жакет на який пришпилила золоту брошку. У вухах у неї були золоті сережки-кліпси, а на обличчі окуляри з напівпрозорими коричневими стеклами. Княгиня мала елегантний вигляд.

Принцеса Грейс Келлі / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам у матеріалі про те, як дівчинка з простої сім'ї, яку батьки вважали ледь не "гидким каченям", змогла стати голлівудською зіркою, а після відмовилася від успішної кар'єри в кіно, про яку завжди мріяла, заради стосунків з князем Монако Реньє III, ставши його дружиною і нової княгинею Монако.

Грейс Келлі з чоловіком і дітьми / Associated Press

Сьогодні на престолі Монако перебуває єдиний син Грейс — князь Альбер II.

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