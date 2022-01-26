Цей день в історії: принцеси Єлизавета та Маргарет та їхній рідкісний спільний вихід

Цей день в історії: принцеси Єлизавета та Маргарет та їхній рідкісний спільний вихід

У британської королеви Єлизавети ІІ дуже багато архівних фотографій. Сьогодні згадуємо кадр, на якому принцеса заскочена зі своєю молодшою сестрою.

Фото було зроблено 27 січня 1943 року, на ньому принцеси Єлизавета та Маргарет підписують свої однофунтові ощадні сертифікати. Обидві принцеси одягнені в короткі жакети, трикотажні кофти, а на принцесі Маргарет спідниця у принт "собачий зуб". В обох на жакетах пришпиляні різні брошки, а волосся укладене гарними кучерями.

В ті роки, коли принцеса Єлизавета була спадкоємицею свого батька короля Георга VI і ніхто не припускав, що вона так скоро зійде на трон, у них із сестрою Маргарет були досить теплі близькі стосунки. Проте з роками стало очевидним, що сестри дуже різні. Про долю принцеси Маргарет ви можете почитати ось у цьому матеріалі.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

Ну а королева Єлизавета II 6 лютого відсвяткує 70-річчя перебування на троні. З цього приводу британців у червні 2022 року очікують масштабні святкування та кілька вихідних.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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