Цей день в історії: принцеси Єлизавета та Маргарет у вечірніх сукнях та з укладаннями на виставі

Цей день в історії: принцеси Єлизавета та Маргарет у вечірніх сукнях та з укладаннями на виставі

Архівні фотографії британської королівської родини завжди цікаво роздивлятися.

Це фото було зроблене 28 листопада 1946 року за шість років до того, як помер король Георг VI та його старша дочка принцеса Єлизавета, стала новою королевою.

На знімку заскочені сестри принцеси Єлизавета і Маргарет на виставі Іоланти в Музичній школі Гілдголл, в Лондоні.

Обидві принцеси одягнені в красиві сукні, з намистами перлів з двох ниток на шиях, обидві з красивими зачісками. У вухах у принцеси Єлизавети також сяяли сережки-кліпси, а на зап'ястях кілька браслетів. Також обидві дівчини тримають в руках програму музичної вистави та клатчі.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

Раніше ми показували архівне фото, на якому принцеса Маргарет була зазнімкована разом з батьками – королевою Єлизаветою та королем Георгом VI у Театрі Одеон, в Лондоні.

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