Цей день в історії: публічний вихід принца Чарльза із сестрою принцесою Анною

Цей день в історії: публічний вихід принца Чарльза із сестрою принцесою Анною

Продовжуємо розглядати архівні фотографії членів британської королівської родини.

На цьому знімку, зробленому 28 жовтня 1969 року, зображений принц Чарльз, спадкоємець трону, і його молодша сестра і єдина дочка королеви Єлизавети II і принца Філіпа – принцеса Анна.

Брат із сестрою відвідували газову вежу Amoco "B" у Північному морі. Принцу Чарльзу на фото 21 рік, а його сестрі 19 років. Чарльз одягнений у сірий светр з високою горловиною та куртку кольору хакі, а принцеса Анна у темно-синє пальто, під яким видніється строката хустка.

Принцеса Анна та принц Чарльз / Associated Press

Сьогодні, принцу Чарльзу 72 роки, а його сестрі влітку виповнилося 71 рік. Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що діти Єлизавети II, а також інші члени її сім'ї тепер супроводжуватимуть монархиню на різних заходах.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

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