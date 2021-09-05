Цей день в історії: щасливі принцеса Діана і принц Чарльз з королевою на спортивному заході

Цей день в історії: щасливі принцеса Діана і принц Чарльз з королевою на спортивному заході

Продовжуємо розглядати архівні фото членів британської королівської сім'ї.

Цього дня 5 вересня 1982 року принцеса Діана через два місяці після народження первістка — принца Вільяма, разом зі свекрухою королевою Єлизаветою II і чоловіком принцом Чарльзом була присутня на Braemar Highland Games, в Бремарі, Шотландія.

56-річна королева Єлизавета II на знімку має дуже щасливий вигляд і сміється, а її син і невістка стоять поруч і слухаючи королеву також усміхаються. На Діані одягнена картата сукня з білим комірцем і лаконічний капелюх, Її Величність монархиня в твідовому пальті та теж в капелюсі. Волосся Єлизавети II накручене кучерявими локонами, а у вухах невеликі сережки, схоже перлинні.

Королева Єлизавета II, принцеса Діана і принц Чарльз / Associated Press

Молодий принц Чарльз — спадкоємець трону — одягнений в костюм і краватку. В ті часи шлюб Діани і Чарльза ще не тріщав по швах, після їхнього розкішного весілля минуло трохи більше року і пара навіть мала щасливий вигляд.

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