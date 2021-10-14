Цей день в історії: три ретрофото королеви Єлизавети II та її сім'ї

Цей день в історії: три ретрофото королеви Єлизавети II та її сім'ї

Продовжуємо роздивлятися архівні кадри королеви Єлизавети II та її родичів.

Принцеса Єлизавета стала королевою 6 лютого 1952 року в день смерті свого батька короля Георга VI. На цьому знімку Єлизавета II вже в особі королеви зображена 14 жовтня 1952 року разом з сином принцом Чарльзом і дочкою принцесою Анною на руках в автомобілі. Вона махає рукою натовпу людей біля лондонського вокзалу, коли члени королівської сім'ї повертаються з відпустки в Балморалі, Шотландія. Разом з ними на задньому сидінні зображена і сестра королеви принцеса Маргарет.

Принцеса Єлизавета, архівні фото / Associated Press

Це фото зроблено також 14 жовтня 1957 року. Єлизавета II виголошує промову, написану на папері, сидячи поруч з чоловіком принцом Філіпом перед парламенто Канати в Оттаві. Її Величність одягнена в красиву пишну білу сукню та в тіарі на голові. Принц Філіп - у військовій формі.

Королева Єлизавета II і принц Філіп, архівні фото / Associated Press

А ця фотографія вже зроблена пізніше — 14 жовтня 1980 року. Королева в красивій сукні та тіарі розмовляє з президентом Італії Сандро Пертіном дорогою на офіційний обід в Квірінальському палаці в Римі.

Королева Єлизавета II, архівні фото / Associated Press

Читайте також:

Рідко носить: королева Єлизавета II одягла на захід сапфірову брошку своєї бабусі

Цей день в історії: чотири ретрофото з життя принцеси Єлизавети і її сім'ї

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета через рік після народження первістка

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання