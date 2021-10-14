Цей день в історії: три ретрофото королеви Єлизавети II та її сім'ї

Продовжуємо роздивлятися архівні кадри королеви Єлизавети II та її родичів.
Принцеса Єлизавета стала королевою 6 лютого 1952 року в день смерті свого батька короля Георга VI. На цьому знімку Єлизавета II вже в особі королеви зображена 14 жовтня 1952 року разом з сином принцом Чарльзом і дочкою принцесою Анною на руках в автомобілі. Вона махає рукою натовпу людей біля лондонського вокзалу, коли члени королівської сім'ї повертаються з відпустки в Балморалі, Шотландія. Разом з ними на задньому сидінні зображена і сестра королеви принцеса Маргарет.
Це фото зроблено також 14 жовтня 1957 року. Єлизавета II виголошує промову, написану на папері, сидячи поруч з чоловіком принцом Філіпом перед парламенто Канати в Оттаві. Її Величність одягнена в красиву пишну білу сукню та в тіарі на голові. Принц Філіп - у військовій формі.
А ця фотографія вже зроблена пізніше — 14 жовтня 1980 року. Королева в красивій сукні та тіарі розмовляє з президентом Італії Сандро Пертіном дорогою на офіційний обід в Квірінальському палаці в Римі.
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