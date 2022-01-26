Цей день в історії: Волліс Сімпсон, дружина короля, що зрікся трону, на показі Dior в Парижі

Цей день в історії: Волліс Сімпсон, дружина короля, що зрікся трону, на показі Dior в Парижі

Нам часто трапляються архівні фотографії членів британської королівської сім'ї. Сьогодні розглядаємо фото Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської.

На фото, датованому 26 січня 1961 року, герцогиня Віндзорська зазнімкована під час відвідування показу Дому Dior у Парижі. Того дня дружина короля Едуарда VIII, який так і не був коронований і згодом через любов до Волліс зрікся престолу, була присутня на офіційному показі першої паризької колекції Марка Бохана. Бохан, наступник Іва Сен-Лорана на посаді головного дизайнера Dior.

65-річна Влліс Сіпсон одягнена в короткий двобортний жакет, на шиї у неї тонке намисто, а у вухах великі перлинні сережки. Також на пальці у Волліс перстень із перлинним каменем. А завершує образ бездоганне укладання та макіяж, якого, на жаль, на чорно-білому знімку не видно.

Волліс Сімпсон / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Волліс та Едуард відвідували разом бал Anta Theatre у головному бальному залі готелю Plaza у Нью-Йорку 1951 року. Пара вела дуже активний світський спосіб життя, дітей у них не було, жили вони, насолоджуючись суспільством одне одного та любили бувати на публіці.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Associated Press

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