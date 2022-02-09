Цей день в історії: Волліс Сімпсон та король Едуард VIII у Нью-Йорку

Історію кохання герцога та герцогині Віндзорських зняли не в одному фільмі.
Ми продовжуємо розглядати архівні кадри пари, кохання якої призвело до кризи британської монархії наприкінці 30-х років.
На знімку король Едуард VIII, який так і не був коронований, зазнікований разом зі своєю дружиною Волліс Сімпсон 9 лютого 1960 року. Того дня вони прибули на лайнері Сполучених Штатів до Нью-Йорка. Волліс була в елегантному теплому пальті з великим ґудзиком на горловині, на шиї у Волліс було перлинне кольє з однієї нитки, а у вухах сережки-кліпси з діамантами та перлами. Також жінка була у високих білих рукавичках.
Едуард VIII був у класичному костюмі, сорочці у дрібну клітинку та краватці.
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