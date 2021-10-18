Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Цей день в історії: як 12-річна принцеса Єлизавета з батьками поверталася з канікул

Цей день в історії: як 12-річна принцеса Єлизавета з батьками поверталася з канікул

Принцеса Єлизавета / Getty Images

Коли батько принцеси Єлизавети — принц Альберт 1937 року раптово став новим королем Великої Британії, життя його дочок кардинально змінилося. Особливо це стосувалося старшої спадкоємиці.

Розглядаємо сьогодні черговий кадр з королівського архіву. На цьому знімку принцесі Єлизаветі 12 років. Вона зображена разом з батьками — королем Георгом VI і матір'ю королевою Єлизаветою, а також з молодшою сестрою принцесою Маргарет, дорогою до Лондона в автомобілі. Сімейство якраз поверталося з літніх канікул, які вони за традицією проводили в Шотландії, в замку Балморал.

Британська королівська сім'я / © Associated Press
Британська королівська сім'я / Associated Press

18 жовтня 1938 року королю Георгу VI довелося перервати свою відпустку під час європейської кризи, щоб відвідати Лондон, але пізніше він повернувся, щоб продовжити свою відпустку.

У нашій фотогалереї внизу ви можете побачити й інші фотографії королівської сім'ї з сімейного архіву.

Читайте також:

Цей день в історії: три ретрофото королеви Єлизавети II і її сім'ї

Цей день в історії: як королева Єлизавета II в яскравому червоному пальті подорожувала до Пекіна

Єлизавета II і її родичі: ким працюють члени британської королівської сім'ї

Наступна публікація