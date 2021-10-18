Цей день в історії: як 12-річна принцеса Єлизавета з батьками поверталася з канікул

Цей день в історії: як 12-річна принцеса Єлизавета з батьками поверталася з канікул

Коли батько принцеси Єлизавети — принц Альберт 1937 року раптово став новим королем Великої Британії, життя його дочок кардинально змінилося. Особливо це стосувалося старшої спадкоємиці.

Розглядаємо сьогодні черговий кадр з королівського архіву. На цьому знімку принцесі Єлизаветі 12 років. Вона зображена разом з батьками — королем Георгом VI і матір'ю королевою Єлизаветою, а також з молодшою сестрою принцесою Маргарет, дорогою до Лондона в автомобілі. Сімейство якраз поверталося з літніх канікул, які вони за традицією проводили в Шотландії, в замку Балморал.

Британська королівська сім'я / Associated Press

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18 жовтня 1938 року королю Георгу VI довелося перервати свою відпустку під час європейської кризи, щоб відвідати Лондон, але пізніше він повернувся, щоб продовжити свою відпустку.

У нашій фотогалереї внизу ви можете побачити й інші фотографії королівської сім'ї з сімейного архіву.

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