Цей день в історії: як 25-річна принцеса Єлизавета із чоловіком принцом Філіпом на вечірку ходили

Цей день в історії: як 25-річна принцеса Єлизавета із чоловіком принцом Філіпом на вечірку ходили

Сьогодні ми розглядаємо архівні фотографії двох сестер – принцес Єлизавети та Маргарет.

На фото, датованому 19 листопада 1951 року, принцеса Єлизавета та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, зображені під час бесіди з невідомим гостем у клубі Canada Club, Grosvenor House, перед тим, як піти на вечірку в Лондоні. Саме в цей період принцеса і принц прибули до Лондона з турне Канадою. На Єлизаветі гарна сукня з коротким рукавом, високі рукавички, а на руці весить невелика чорна сумка. Волосся красиво укладене, а на голові цікавий аксесуар. Також незмінним в образі принцеси є кольє із перлів на шиї і брошка у вигляді кленового листа на грудях. Молодий принц Філіп стоїть поруч, він одягнений у костюм.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Associated Press

На другому знімку зображена принцеса Маргарет, фото зроблено 19 листопада 1965 року, через п'ять років після весілля Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса. Її Високість спостерігає за засіданнями Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Принцеса одягнена у легку сукню з короткими рукавами, вона в головному уборі та з перлинним кольє на шиї. Її чоловік Тоні сидить поруч ліворуч від принцеси і відверто нудьгує.

Принцеса Маргарет / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розглядали, як 18 листопада 1957 року, королева вітала акторку Джуді Гарленд у фоє театру Палладіум в Лондоні після королівської естрадної вистави.

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