Цей день в історії: як 36-річна Грейс Келлі із чоловіком князем Реньє III до театру ходили

Цей день в історії: як 36-річна Грейс Келлі із чоловіком князем Реньє III до театру ходили

Сьогодні ми згадуємо фотоархіви не британської королівської родини, а князівської монакської.

29 жовтня 1965 року принцеса Монако Грейс Келлі та князь Реньє III були зазнімковані, коли приїхали до театру Маріньї, щоб бути присутніми на галавечорі "Ніч кіно" в Парижі.

Того вечора 36-річна Грейс Келлі мала, як завжди, чарівний вигляд. На ній була світла лаконічна сукня і короткий жакет, розшитий камінням, волосся було укладене в елегантну зачіску, а у вухах були перлинні сережки. У руці, на якій була одягнена висока біла рукавичка, Грейс несла маленький сріблястий клатч. Другу рукавичку з іншої руки вона зняла.

Грейс Келлі та князь Реньє III / Associated Press

Фото чорно-біле, тому особливо макіяжу княгині не видно, але помітно, що він дуже акуратний. Князь Реньє III йшов трохи позаду своєї красуні-дружини і був одягнений у смокінг, білу сорочку та краватку-метелик.

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Княгиня Монако Грейс Келлі (15 фото)

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