Цей день в історії: княгиня Грейс та князь Реньє III / Associated Press

Цей день в історії: як Грейс Келлі з хот-догом в руках на футбол ходила

Цей день в історії: як Грейс Келлі з хот-догом в руках на футбол ходила

Сьогодні нам до рук потрапило кілька кадрів княжої родини Монако.

Обидві фотографії було зроблено 29 листопада. На першому знімку 1958 року зазнімкована княгиня Грейс Келлі зі своїм чоловіком князем Реньє III, у неї хот-дог в руці, а кадр зроблено перед початком щорічного футбольного матчу армії та флоту на муніципальному стадіоні у Філадельфії.

Цей день в історії: княгиня Грейс та князь Реньє III / Associated Press

Торік принцеса Монако відвідувала своїх батьків у США, князівське подружжя перебувало з візитом в Америці протягом місяця. Це була перша їхня подорож до штатів після весілля 1956 року.

На другому кадрі зображений єдиний син княжого подружжя – принц Альберт, якому 14 років. Спадкоємець престолу на тренуванні з веслування на човні з чотирма парними у гавані Монако разом зі своїми однокласниками. Зараз Альберу 63 роки, спортом він давно не займається і має дещо інакший вигляд.

Цей день в історії: принц Альберт / Associated Press

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