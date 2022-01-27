Цей день в історії: як княгиня Грейс Келлі з дочкою Стефанією виходила в світ

Цей день в історії: як княгиня Грейс Келлі з дочкою Стефанією виходила в світ

Акторка Грейс Келлі була улюбленицею мільйонів американців. А чи була вона щасливою, ставши княгинею Монако?

Ми натрапили на фото, зроблене цього дня, 27 січня 1968 року, на якому Грейс Келлі разом зі своєю молодшою дочкою принцесою Стефанією зазнімковані на церемонії вручення призів переможцям ралі Монте-Карло, в Монако.

Княгиня одягнена в шубу та білу сукню під нею, вона в головному уборі та з сонцезахисними окулярами на обличчі. Також у вухах у княгині сережки, схоже, з перлинним камінням. Маленька принцеса Стефані одягнена у світле пальто, колготи в тон та чепчик. Вона радісно плескає в долоні.

Княгиня Грейс Келлі з дочкою принцесою Стефанією / Associated Press

Нагадаємо, життя Грейс Келлі трагічно обірвалося 1982 року. 13 вересня вона потрапила в автокатастрофу, перебуваючи за кермом свого автомобіля. Травми, отримані нею, були несумісні із життям. Разом з нею в машині тоді була і донька Стефанія, яка, на щастя, не дуже постраждала.

Принцеса Грейс Келлі / Associated Press

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