Цей день в історії: як король Едуард та Волліс Сімпсон веселилися на балу у Нью-Йорку

Цей день в історії: як король Едуард та Волліс Сімпсон веселилися на балу у Нью-Йорку

У герцога Віндзорського Едуарда та його дружини Волліс Сімпсон, герцогині Віндзорської було дуже насичене життя.

Він відмовився заради неї від трону і був королем Едуардом VIII лише 10 місяців, вони переїхали із Британії до Франції і прожили щасливе та безтурботне життя. Дітей у пари не було.

Ми знайшли архівну фотографію Волліс та Едуарда, зроблену цього дня, 16 січня 1951 року. На ній зображені герцог та герцогиня Віндзорські, та Ельза Максвелл на балу Anta Theatre у головному бальному залі готелю Plaza у Нью-Йорку.

Волліс Сімпсон та Едуард, герцог Віндзорський / Associated Press

Волліс одягнена у сукню з відвертим декольте та красиво розшитою. Вбрання ідеально підкреслює тонку талію герцогині Віндзорської. Едуард у чорному костюмі, білій сорочці та з краваткою метеликом, а в руці тримає велику сигару.

Про життя цієї не королівської пари та їхню історію кохання ви можете почитати в нашому матеріалі.

Днями ми згадували, як подружжя відвідувало Британію 1955 року і були гостями на балу Американського онкологічного товариства.

Волліс Сімпсон та Едуард VIII, герцог Віндзорський / Associated Press

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