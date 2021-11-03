Цей день в історії: як королева Єлизавета II із сестрою Маргарет у вечірніх сукнях до театру ходили

Цей день в історії: як королева Єлизавета II із сестрою Маргарет у вечірніх сукнях до театру ходили

Продовжуємо згадувати ретро-фотографії членів британської королівської родини.

На цьому знімку, датованому 3 листопада 1952 року королева Єлизавета II, яка того року тільки вступила на британський трон після смерті її батька короля Георга VI у лютому 1952 року, і її молодша сестра принцеса Маргарет насолоджуються королівським вар'єте в лондонському театрі Палладіум.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II / Associated Press

Принцеса Маргарет одягнена у вечірню сукню з пікантним вирізом на декольте, на її шиї дороге кольє, на зап'ясті – браслет, а на грудях пришпилена брошка у вигляді квітки. Її сестра королева Єлизавета II теж одягнена в сукню, але скромнішу, тіару, і дорогоцінний комплект прикрас – кольє та сережки. Обидві жінки зосереджені на виставі.

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