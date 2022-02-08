Цей день в історії: як королева Єлизавета II на кінні перегони приїжджала

Цей день в історії: як королева Єлизавета II на кінні перегони приїжджала

Нещодавно королева Єлизавета II відсвяткувала платиновий ювілей правління.

За 70-річний період царювання на троні Її Величність відвідала безліч різноманітних заходів. Сьогодні нам попалося архівне фото Єлизавети II, зроблене 8 лютого 1957 року на кінних перегонах Херста в Англії. Того разу королева відвідала перегони разом зі своєю молодшою сестрою принцесою Маргарет та матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон.

Одягнена монархиня була у тепле довге пальто з великими накладними кишенями, кумедний капелюх і взута у шкіряні туфлі на стійких підборах. В руках у Єлизавети була парасолька-тростина. Того ж року ходили чутки про сварку між Її Величністю та її чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, які монархиня всіляко спростовувала.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Прожили Єлизавета та Філіп у шлюбі понад 73 роки. І в день свого 70-річного ювілею правління – 6 лютого, монархиня назвала чоловіка своєю опорою та підтримкою упродовж багатьох років.

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