Цей день в історії: як королева Єлизавета II у гарній сукні ходила на вечірку

Цей день в історії: як королева Єлизавета II у гарній сукні ходила на вечірку

Сьогодні розглядаємо архівний знімок Єлизавети II, зроблений того року, коли вона тільки-но стала королевою.

Її Величність королева Єлизавета II була зазнімкована 30 грудня 1953 року, через півроку після своєї коронації, що відбулася у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибуває на вечірку в саду на її честь в Окленді, Нова Зеландія, 30 грудня 1953 року. Ліворуч один із її підданих схиляє голову на знак поваги до Її Величності. Монархиня одягнена в гарну сукню, білі високі рукавички, в руках у неї біла сумка, а на голові обідок. Єлизавета II традиційно у своїх улюблених перлинних прикрасах та з макіяжем на обличчі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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