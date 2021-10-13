Цей день в історії: як королева Єлизавета II в яскравому червоному пальті подорожувала до Пекіна

Цей день в історії: як королева Єлизавета II в яскравому червоному пальті подорожувала до Пекіна

За час свого правління в зрілі роки королева Єлизавета II дуже багато подорожувала.

Сьогодні згадуємо її фото з архіву, на яких Її Величність у супроводі президента Китаю Лі Сяньняня 13 жовтня 1986 року заскочена під час огляду китайської почесної варти в Пекіні.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На монархині червоне пальто і капелюх, як бачите, Єлизавета II завжди любила яскраві вбрання. На капелюсі є чорна квітка, вона в чорних рукавичках, в руці тримає лаковану сумку, а взута в чорні шкіряні туфлі на підборах.

Незмінним аксесуаром в кожному образі Її Величності є брошка, перлинне намисто і сережки з перлів.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На фото Єлизаветі II 60 років, тобто знімок був зроблений 35 років тому. Але з роками любов королеви до яскравих пальт і перлинних аксесуарів не зникла. Нещодавно, під час одного з перших публічних виходів після літніх канікул, Єлизавета II з'явилася на заході в пальті кольору апельсина.

Королева Єлизавета II і принц Едвард, граф Вессекський / Getty Images

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