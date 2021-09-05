Цей день в історії: як королева Єлизавета II з дітьми та матір'ю ходила на спортивні змагання

Цей день в історії: як королева Єлизавета II з дітьми та матір'ю ходила на спортивні змагання

У фотоархівах британської королівської сім'ї дуже багато цікавих знімків.

Ми згадуємо цей день в історії, а саме 5 вересня 1957 року королева Єлизавета II разом зі своїми старшими дітьми — принцом Чарльзом і принцесою Анною спостерігають за спортивними змаганнями. Разом з ними також присутня мати королеви Єлизавета Боуз-Лайон.

Монархиня одягнена в короткий жакет і спідницю-міді, чорні рукавички, маленький капелюх і туфлі на підборах, а її мати в довгому пальті теж в маленькому капелюсі і туфлях на підборах. В руках вона тримає світлу сумку, вона в білих рукавичках, а з прикрас на її шиї кілька перлинних ниток.

Королева Єлизавета II, принцеса Анна, принц Чарльз і Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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Королева-мати трохи присіла, щоб поговорити з онуком принцом Чарльзом, а принцеса Анна зосереджена і серйозна спостерігає за змаганнями. Все своє життя, до слова, королівська принцеса любить спортивні змагання, і сама часто брала участь в них.

Нагадаємо, цього дня, але тільки 1982 року принцеса Діана через два місяці після народження первістка — принца Вільяма, разом зі свекрухою королевою Єлизаветою II і чоловіком принцом Чарльзом була присутня на Braemar Highland Games, в Бремарі, Шотландія.

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Сімейні фотографії принцеси Єлизавети (12 фото)

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