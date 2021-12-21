Цей день в історії: як молода королева Єлизавета II у пишній сукні та шубі на виставу ходила

Цей день в історії: як молода королева Єлизавета II у пишній сукні та шубі на виставу ходила

Сьогодні знову нам потрапило фото з архіву британської королівської родини.

На знімку, який був зроблений цього дня 21 грудня 1955 року, зазнімкована королева Єлизавета II у красивій білій сукні з пишним подолом, хутряним кожушком (у ті часи королева носила натуральне хутро) та туфлях на підборах.

Її Величність зображена між рядами костюмованих артистів після прибуття в Олімпію, Лондон, на спеціальну благодійну виставу цирку Бертрама Міллса. З королевою – Бернард Міллс, режисер вистави. Усі доходи від виступу тоді мали бути пожертвовані Лондонської федерації клубів хлопчиків.

Королева Єлизавета II / Associated Press

В руках у Єлизавети II сумка та квіти, у неї вечірній макіяж та гарна зачіска, а у вухах сережки-висячки з перлів. Королева Єлизавета II 1955 року лише три роки, як очолювала трон.

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