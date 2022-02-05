Цей день в історії: як принц Ендрю приміряв носа клоуна, а його дружина на лижах каталася

Цей день в історії: як принц Ендрю приміряв носа клоуна, а його дружина на лижах каталася

Сьогодні розглядаємо два архівні знімки британської королівської родини, на яких зображений принц Ендрю та його дружина Сара Йоркська.

На першому фото, яке зроблено 5 лютого 1988 року принца Ендрю, герцога Йоркського знято з червоним носом на заході в рамках Дня допомоги. Під час цієї акції людей закликали носити червоні носи, як у клоунів, щоби привернути увагу публіки. Принц Ендрю з червоним носом має кумедний вигляд.

Принц Ендрю / Associated Press

А це дружина принца – Сара, герцогиня Йоркська, фото теж зроблено 5 лютого, але лише 1993 року. Одягнена в лижний костюм Сара спостерігала за гонкою на чемпіонаті British International Services в Альтернмаркті, в Австрії.

Сара Йоркська / Associated Press

До речі, у перші роки після свого весілля 1986 року Сара та Ендрю частенько вибиралися покататися на лижах. Компанію їм зазвичай складали принц Чарльз із дружиною Діаною.

Принц Чарльз, принцеса Діана, Сара Йоркська та принц Ендрю / Getty Images

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