Цей день в історії: як принц Ендрю приміряв носа клоуна, а його дружина на лижах каталася

Сьогодні розглядаємо два архівні знімки британської королівської родини, на яких зображений принц Ендрю та його дружина Сара Йоркська.
На першому фото, яке зроблено 5 лютого 1988 року принца Ендрю, герцога Йоркського знято з червоним носом на заході в рамках Дня допомоги. Під час цієї акції людей закликали носити червоні носи, як у клоунів, щоби привернути увагу публіки. Принц Ендрю з червоним носом має кумедний вигляд.
А це дружина принца – Сара, герцогиня Йоркська, фото теж зроблено 5 лютого, але лише 1993 року. Одягнена в лижний костюм Сара спостерігала за гонкою на чемпіонаті British International Services в Альтернмаркті, в Австрії.
До речі, у перші роки після свого весілля 1986 року Сара та Ендрю частенько вибиралися покататися на лижах. Компанію їм зазвичай складали принц Чарльз із дружиною Діаною.
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