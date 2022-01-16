Цей день в історії: як принцеса Діана ходила мінним полем

Цей день в історії: як принцеса Діана ходила мінним полем

Вчора, 15 січня 1997 року, за сім місяців до смерті, принцеса Діана пройшлася мінним полем в Анголі.

Принцеса Уельська в захисному бронежилеті та із захисним щитком на обличчі відвідала тоді мінне поле, розміноване благодійною організацією Halo Trust в Уамбо, Ангола.

Принцеса Діана / Getty Images

Діана тоді зробила це для того, щоб привернути увагу до тяжкого тягаря людей, покалічених наземними мінами, і домогтися заборони використання цієї зброї. А її син принц Гаррі під час африканського турне 2019 року повторив цю "прогулянку" своєї матері, віддавши шану вчинку Діани.

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

Гаррі пройшов стежкою між мінами в місті Уамбо, де ходять місцеві жителі, а також поспілкувався з пацієнтами клініки, яку відвідала його мати, нині клініка має ім'я принцеси Уельської.

Принц Гаррі у цьому ж місці 2019 року / Getty Images

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