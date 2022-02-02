Цей день в історії: як принцеса Діана ходила на оперу в Нью-Йорку

Сьогодні ми в архіві знову натрапили на фото принцеси Уельської Діани.
Знімок було зроблено цього дня, 2 лютого 1989 року. Принцеса Діана несе букет у Бруклінській музичній академії у Нью-Йорку, коли вона прибуває на американський дебют опери "Фальстаф" в Уельській національній опері.
Одягнена леді Ді у молочно-кремову сукню з вишивкою та розсипом каміння та коротке болеро. У неї на зап'ясті, схоже, культовий золотий браслет-цвях від Cartier, а у вухах сережки з перлинним камінням, які зараз так часто одягає герцогиня Кембриджська, дружина старшого сина Діани – принца Вільяма. У Діани лаконічна зачіска і гарний макіяж на обличчі, принцеса Уельська того дня мала розкішний вигляд.
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