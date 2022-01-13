Цей день в історії: як принцеса Діана та принц Чарльз на гірськолижному курорті відпочивали

Принцеса Діана в молодості дуже любила кататися на лижах і часто їздила на гірськолижні курорти з чоловіком та друзями, а згодом і з дітьми.
Цього дня, 13 січня 1983 року, Діана та принц Уельський Чарльз були сфотографовані папараці, коли приїхали до Австрії на тижневу відпустку. Того дня принцеса Діана намагалася щосили залишитися непоміченою. На знімку її і справді дуже складно впізнати, вона в сонцезахисних окулярах і шапці і тільки принц Чарльз, що йде поруч, видає принцесу.
Ми знайшли й інші фотографії з різних курортів, де принцеса Діана з принцом Чарльзом і дітьми Вільямом і Гаррі каталися на лижах.
Нагадаємо, раніше ми показували вам добірку образів зірок та королівських осіб під час їхніх відпусток на гірськолижних курортах.
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