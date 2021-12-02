Цей день в історії: як принцеса Діана в кіно ходила

Цей день в історії: як принцеса Діана в кіно ходила

Давно не розглядали архівні знімки британської королівської родини.

Це фото було зроблено 2 грудня 1982 року, на ньому знято принцесу Уельську Діану, яка відвідувала цього дня прем'єру фільму "Ганді". Поруч із нею британський актор Бен Кінгслі, який зіграв у фільмі головну роль.

Нажаль, повністю розглянути образ Діани неможливо. Але видно, що принцеса одягнена у вечірню сукню з трохи відкритими плечима, а на шиї у неї золота прикраса. Також Діана з красивою зачіскою та в сережках з перлинним камінням у вухах.

Принцеса Діана / Associated Press

Чи був цього дня на прем'єрі її чоловік принц Чарльз, невідомо. Але в ті роки вони мали ще добрі стосунки. Півроку минуло від того моменту, як Діана народила первістка – сина принца Вільяма.

Принцеса Діана та принц Чарльз з дітьми / Getty Images

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