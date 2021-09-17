Цей день в історії: як принцеса Діана в стильному блейзері і спідниці-плісе відвідувала Червоний хрест

Цей день в історії: як принцеса Діана в стильному блейзері і спідниці-плісе відвідувала Червоний хрест

Принцесу Діану називали "королевою людських сердець".

Сьогодні згадуємо, як далекого 1992 року саме 17 вересня принцеса Уельська була зображена під час відвідування Червоного хреста в Лондоні.

Діана була покровителькою цієї організації і приїхала тоді до національного штабу, щоб поспілкуватися з персоналом, який нещодавно побував у колишній країні Югославії.

Принцеса Діана / Associated Press

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На знімку Діані 31 рік, захід відбувся за п'ять років до смерті принцеси Уельської. Одягнена Її Високість в подовжений двобортний жакет з білим в смужку коміром і такими ж манжетами на рукавах, а також білу спідницю-плісе. У неї світлий манікюр, під пахвою Діана тримає синій замшевий клатч, її волосся укладені, а на обличчі легкий макіяж. Принцеса на фото уміхається, а її погляд спрямований трохи вниз.

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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