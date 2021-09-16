Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Associated Press

Цей день в історії: як принцеса Діана з сином Гаррі на руках виписувалася з пологового будинку

Цей день в історії: як принцеса Діана з сином Гаррі на руках виписувалася з пологового будинку

Принц Гаррі вчора відсвяткував своє 37-річчя.

А сьогодні ми згадуємо, як його батьки принц Чарльз і принцеса Діана вперше показали сина в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні, де маленький принц з'явився на світ.

На цьому архівному знімку Гаррі лише один день. Його мама принцеса Діана тримає його на руках. Вона одягнена в червону сукню з білим комірцем, у неї бездоганне укладання, сина Діана тримає на руках.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Associated Press

Також до госпіталю на виписку приїздив тоді старший син Діани і Чарльза — принц Вільям. На фото йому трохи більше двох років, він йде за руку зі своєю нянею Барбарою Барнс. Блондин Вільям одягнений в сорочку з вишивкою та червоні шорти, білі шкарпетки і туфлі. Няня теж в елегантній сукні і з темно-червоною сумочкою в руках.

Принц Вільям зі своєю нянею Барбарою Барнс залишають госпіталь Святої Марії в Лондоні, де цього дня виписали принцесу Діану і її новонародженого сина принца Гаррі / Associated Press

Через багато років цей образ принцеси Діани порівняють з образом Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма, в день її виписки з цієї ж клініки після народження третьої дитини і другого сина — принца Луї.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Associated Press

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