Цей день в історії: як принцеса Діана за два роки до трагедії ходила на матч із регбі

Цей день в історії: як принцеса Діана за два роки до трагедії ходила на матч із регбі

В архівах британської королівської родини багато цікавих фотографій.

На цьому знімку, який був зроблений цього дня, 21 січня 1995 року, зображена принцеса Уельська Діана за рік до розлучення із сином королеви Єлизавети II – принцом Чарльзом.

Діана усміхається, спостерігаючи за матчем з регбі Франція-Уельс на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Франція перемогла Уельс із рахунком 21:9 у регбі п'яти націй Матч турніру Союзу.

Принцеса Діана / Associated Press

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Одягнена принцеса в молочне пальто, чорну кофту з високим коміром, а ось низ її вбрання не видно на знімку. У вухах Діани золоті сережки-кліпси, вона зі своїм фірмовим укладанням і з легким денним макіяжем на обличчі.

Декількома днями раніше ми згадували, як принцеса Діана і принц Чарльз з дітьми та іншими членами королівської сім'ї каталися на лижах на гірськолижному курорті Верб'є в Швейцарії.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Getty Images

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