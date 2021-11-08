Цей день в історії: як принцеса Маргарет у вечірній сукні та улюбленій тіарі на прийом ходила

Цей день в історії: як принцеса Маргарет у вечірній сукні та улюбленій тіарі на прийом ходила

Сестра королеви Єлизавети II – принцеса Маргарет – завжди любила бути у центрі уваги.

Її називали бунтівною принцесою з непростим бунтарським характером. А її світськими виходами часто захоплювалися, до того ж світські раути принцеса відвідувала не лише у рідній Великій Британії.

На цьому фото, датованому 8 листопада 1965 року, принцеса Маргарет перебувала в турне Сполученими Штатами Америки разом зі своїм чоловіком лордом Сноудоном, за якого вийшла заміж 1960 року.

Принцеса Маргарет / Associated Press

На фото принцесу зазнімкували під час розмови з Біллом Велшем під час балу WAIF у Голлівуді. 35-річна принцеса одягнена у просту сукню, її голову прикрашає масивна Полтіморська тіара, на шиї красується дороге намисто, а у вухах – сережки-висячки з діамантами. До сукні пришпилена масивна дорогоцінна брошка у вигляді квітки.

Її чоловік Ентоні Армстронг-Джонс на фото не помітний, невідомо, чи супроводжував він Маргарет на цьому урочистому прийомі.

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