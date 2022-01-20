Цей день в історії: як принцеса Єлизавета ходила на перший показ мод

Цей день в історії: як принцеса Єлизавета ходила на перший показ мод

Сьогодні нам попався архівний знімок британської принцеси Єлизавети, знятий за п'ять років до того, як вона очолила престол.

На фото принцеса Єлизавета у оксамитовому піджаку та цікавому головному уборі відвідує свій перший показ мод у готелі "Дорчестер" у Лондоні, 20 січня 1947 року. Захід був організований асоційованими дизайнерами мод із Лондона.

Принцеса мала лаконічну зачіску, легкий макіяж на обличчі, а на піджаку у неї була пришпилена брошка. Досі її Величність одягає різні брошки на різні заходи, і це стало вже її гарною традицією.

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Нагадаємо, 1947 рік став особливим для принцеси, адже того року вона вийшла заміж за принца грецького і данського Філіпа, з яким прожила в шлюбі довгі 73 роки. Філіп пішов із життя 2021 року.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день весілля, 1947 рік / Associated Press

Читайте також: