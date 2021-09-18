Цей день в історії: як принцеса Єлизавета подорожувала з маленькими дітьми

Цей день в історії: як принцеса Єлизавета подорожувала з маленькими дітьми

Королева Єлизавета II завжди любила проводити час в Шотландії.

Ми продовжуємо розглядати архівні фотографії членів британської королівської сім'ї. Сьогодні згадуємо фото, на якому молода ще принцеса Єлизавета pображена зі своїми дітьми — принцом Чарльзом, якому два роки, і принцесою Анною, якій лише місяць.

Кадр був зроблений цього дня, 18 вересня 1950 року, на станції Баллатер, Дісайд, Шотландія. Єлизавета одягнена в пальто і капелюх з двома пір'ями, вона в рукавичках, в одній руці тримає сумку, а в іншій — руку свого сина Чарльза. Принцесу Анну на руках тримає медсестра Гелен Лайтбоді.

Принцеса Єлизавета з дітьми Чарльзом і новонародженою принцесою Анною / Associated Press

Фото зроблено за два роки до того, як принцеса Єлизавета стала королевою. Править Єлизавета II досі, 2022 року Велика Британія планує масштабні святкування з нагоди 70-річного перебування Її Величності на троні.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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