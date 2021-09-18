Цей день в історії: як принцеса Єлизавета подорожувала з маленькими дітьми

Королева Єлизавета II завжди любила проводити час в Шотландії.
Ми продовжуємо розглядати архівні фотографії членів британської королівської сім'ї. Сьогодні згадуємо фото, на якому молода ще принцеса Єлизавета pображена зі своїми дітьми — принцом Чарльзом, якому два роки, і принцесою Анною, якій лише місяць.
Кадр був зроблений цього дня, 18 вересня 1950 року, на станції Баллатер, Дісайд, Шотландія. Єлизавета одягнена в пальто і капелюх з двома пір'ями, вона в рукавичках, в одній руці тримає сумку, а в іншій — руку свого сина Чарльза. Принцесу Анну на руках тримає медсестра Гелен Лайтбоді.
Фото зроблено за два роки до того, як принцеса Єлизавета стала королевою. Править Єлизавета II досі, 2022 року Велика Британія планує масштабні святкування з нагоди 70-річного перебування Її Величності на троні.
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