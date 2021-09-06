Цей день в історії: як прощалися з принцесою Уельською Діаною

6 вересня 1997 року відбувся похорон Діани, принцеси Уельської.

Діана загинула 31 серпня 1997 року в результаті травм, які були отримані в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді аль-Файєдом, вони обидвоє не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний залишився в живих.

Принц Чарльз з синами / Associated Press

Її труну, задрапіровану королівським прапором, було доставлено до Лондона з Парижа, вона була доставлена до приватного моргу, а потім поміщена до Королівської каплиці Сент-Джеймсському палацу.

5 вересня королева Єлизавета II вшанувала пам'ять принцеси Діани в прямій телетрансляції. Похорон принцеси Уельської відбувся у Вестмінстерському абатстві 6 вересня.

Королева Єлизавета II на похороні принцеси Діани, 6 вересня 1997 рік / Getty Images

Її сини — принци Вільям і Гаррі разом з колишнім чоловіком принцом Чарльзом, чоловіком королеви Єлизавети II герцогом Единбурзьким, братом Діани Чарльзом Спенсером йшли під час траурної процесії позаду її труни. Сер Елтон Джон виконав на церемонії переписану на честь Діани пісню "Candle in the Wind 1997" і це був єдиний раз в історії, коли пісня виконувалася їм наживо. Сингл випустили в тому ж 1997 році, а дохід від нього передали на благодійні цілі фондів, яким допомагала принцеса.

Похорон принцеси Діани / Associated Press

Принц Вільям на похороні принцеси Діани / Associated Press

Пізніше того ж дня відбулося поховання в приватному порядку. Були присутні колишній чоловік Діани, сини, мати, брати і сестри, близький друг і священнік.Тело Діани було одягнене в чорну сукню з довгими рукавами, розроблене Кетрін Уокер, яку Діана придбала за кілька тижнів до трагедії. Набір чіток з намистин, які вона отримала від матері Терези був поміщений в її руки.

Похорон принцеси Діани / Associated Press

Похоронний процес був забезпечений 2-м батальйоном королівського полку принцеси Уельської, якому була вручена честь нести труну принцеси через острів. Діана була полковником полку від 1992 до 1996 року.

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Поховали Діану на острові на території парку Альторп, сімейного будинку Спенсерів, церемонія відбувалася в приватному порядку. Хоча спочатку планувалося, що тіло принцеси буде спочивати в сімейному склепі Спенсерів в місцевій церкві неподалік від Грейт Брінгтон, але Чарльз Спенсер сказав, що він стурбований громадською безпекою і натиском відвідувачів, які можуть переповнити Грейт Брінгтон. І ухвалив рішення, що його сестру поховають там, де за її могилою буде легко доглядати і її синам Вільяму та Гаррі і Спенсери зможуть відвідувати її.

Похорон принцеси Діани / Associated Press

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Французьке судове розслідування пізніше встановило, що аварія сталася з вини водія, в крові якого було знайдено сліди алкоголю і психотропних засобів, що відпускаються за рецептом лікаря. А в лютому 1998 року Мохамед Аль-Файєд, батько Доді Файєда, публічно заявив, що автокатастрофа, в якій загинув його син, була спланованою і звинуватив в цьому МІ-6 і герцога Единбурзького. Розслідування тривало від 2004 до 2008 рік, в його результаті було встановлено, що водій перевищив швидкість автомобіля, щоб сховатися від папараці, які переслідували принцесу Діану.

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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