Цей день в історії: як Сара Йоркська та принц Ендрю хрестили старшу доньку

Цей день в історії: як Сара Йоркська та принц Ендрю хрестили старшу доньку

Сьогодні в архівах ми натрапили на знімок Сари Йоркської та принца Ендрю.

Фото було зроблено 20 грудня 1988 року, в день хрещення їхньої першої дочки принцеси Беатріс, яке відбулося у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Дівчинка, якій на той момент було вже чотири місяці, зображена на руках у мами Сари.

Сара Йоркська та принц Ендрю з дочкою Беатріс / Associated Press

Герцогиня Йоркська одягнена в ефектний капелюх та костюм. Її волосся розпущене, а на обличчі усмішка. Поруч стоїть принц Ендрю, одягнений у костюм.

Цікавий факт, ім'я принцеси Беатріс оголосили публіці лише через 14 днів після її народження. Народилася принцеса 8 серпня 1988 року в лікарні Портленда. Там Сара народила і свою другу дочку принцесу Євгенію 1990 року.

Сара Йоркська з доньками / Associated Press

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