Цей день в історії: як Сара Йоркська та принц Ендрю молодшу дочку хрестили

Цей день в історії: як Сара Йоркська та принц Ендрю молодшу дочку хрестили

Принцеса Євгенія Йоркська народилася 23 березня 1990 року, а хрестили дівчинку у грудні 90-го.

На архівному знімку британської королівської родини зображені Сара Йоркська з дочкою Євгенією на руках та принц Ендрю, знімок зроблений в день хрещення принцеси Йоркської.

Обряд проводили у церкві Святої Марії Магделини у Сандрінгемі в Англії. Принцеса, якій виповнилося 9 місяців, стала першим членом королівської сім'ї, яка хрестилася на офіційній службі. На фото позаду Сари видно принцесу Уельську Діану, з якою вони були добрими подругами.

Сара Фергюсон із чоловіком принцом Ендрю та донькою принцесою Євгенією / Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми показували вам, як проходило хрещення принцеси Беатріс – первістка Сари та принца Ендрю.

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