Цей день в історії: як Єлизавета II в "цегельному" пальті з хутром відвідувала Канаду

Сьогодні розглядаємо архівне фото королеви Єлизавети II 1964 року.
На знімку Її Величність залишає королівську яхту "Британія" для перевірки 2-го батальйону канадської гвардії після прибуття до Шарлоттауна, Канада, фото було зроблено цього дня 6 жовтня 1964 року. Королеву супроводжує капітан Г. Л. Сімпсон.
Єлизавета II одягнена в цегляного кольору тепле пальто з хутряною обробкою, шкіряні туфлі на підборах і теплу шапку. Вона в рукавичках, а в руках тримає маленьку лаковану сумку, підібрану в тон її вбрання.
Уже в ті роки монархиня любила виділятися і носити досить яскраве вбрання. Сьогодні гардероб Її Величності складається з ще більш яскравих луків: сукні, пальта, капелюхи — все це найрізноманітніших кольорів і відтінків Єлизавета II носить для того, щоб бути помітною в натовпі.
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