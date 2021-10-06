Цей день в історії: як Єлизавета II в "цегельному" пальті з хутром відвідувала Канаду

Цей день в історії: як Єлизавета II в "цегельному" пальті з хутром відвідувала Канаду

Сьогодні розглядаємо архівне фото королеви Єлизавети II 1964 року.

На знімку Її Величність залишає королівську яхту "Британія" для перевірки 2-го батальйону канадської гвардії після прибуття до Шарлоттауна, Канада, фото було зроблено цього дня 6 жовтня 1964 року. Королеву супроводжує капітан Г. Л. Сімпсон.

Єлизавета II одягнена в цегляного кольору тепле пальто з хутряною обробкою, шкіряні туфлі на підборах і теплу шапку. Вона в рукавичках, а в руках тримає маленьку лаковану сумку, підібрану в тон її вбрання.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Уже в ті роки монархиня любила виділятися і носити досить яскраве вбрання. Сьогодні гардероб Її Величності складається з ще більш яскравих луків: сукні, пальта, капелюхи — все це найрізноманітніших кольорів і відтінків Єлизавета II носить для того, щоб бути помітною в натовпі.

Читайте також:

Перший вхід після канікул: королева Єлизавета II на публічному заході зворушливо згадала принца Філіпа

Вшанували монархиню: королівські діти, яких назвали на честь Єлизавети II

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання