Цей день в історії: як юні сестри Єлизавета та Маргарет на виставку ходили

Цей день в історії: як юні сестри Єлизавета та Маргарет на виставку ходили

У юності принцеси Єлизавета та Маргарет були дуже близькі і часто з'являлися на публіці разом.

На цьому архівному знімку, зробленому 31 січня 1944 року, королівські сестри відвідали югославську виставку в Берлінгтон-Хаусі, і їм показала її королева-консорт Югославії Марія, румунська принцеса з династії Гогенцоллернов-Зігмарінгенів (ліворуч на фото).

Принцеси Маргарет та Єлизавета / Associated Press

Принцеса Маргарет, якій на той момент було лише 14 років, одягнена в костюм: короткий жакет та спідницю, вона в капелюсі та білих рукавичках, а на грудях у неї пришпилена брошка. Її старша сестра – 18-річна Єлизавета одягнена у пальто та цікавий головний убір із козирком. Принцеси уважно слухали королеву Марію, яка їм щось розповідала у цей момент.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

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