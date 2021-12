Цей день в історії: яким було перше різдвяне звернення королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II та її перша різдвяна промова, показана на телебаченні 1957 року, Сандрінгем / Associated Press

Сьогодні публіці покажуть різдвяну промову королеви Єлизавети ІІ.

Ми вже бачили першу фотографію, яка була зроблена в день запису різдвяної промови монархині цього року. І поки ми чекаємо на відео, хочемо пригадати, якою ж була найперша промова королеви на телебаченні, яка була показана 1957 року.

Єлизавета II стала королевою 1952 року і перші п'ять років свого правління вимовляла різдвяну промову у прямому ефірі по радіо. Все змінилося 1957 року, коли королева вперше вимовила її по ТБ. Того року Єлизавета II говорила про 25-річну річницю першого звернення короля до нації, коли в далекому 1932 році її дідусь король Георг V виголосив свою першу промову, написану для нього англійським письменником і журналістом Редьярдом Кіплінгом.

Першу промову Єлизавети II, яку показували по ТБ, записували в Сандрінгемському палаці, де монархиня, ймовірно, перебувала на зимових канікулах. Як і сьогодні, тоді Єлизавета II сиділа за столом, на якому стояло багато сімейних фотографій. Вона була одягнена у блискучу сукню, на шиї у неї було перлинне намисто, а волосся красиво укладене в зачіску. Королева говорила і трохи підглядала на папір, де ця промова була написана, який лежав на столі. Помітно, що Єлизавета II трохи переживала, але загалом трималася добре.

З роками хвилювання Її Величності бути перед камерами минуло. Зазначимо, зазвичай промова королеви транслюється напередодні Різдва – 24 грудня. Виступ королеви транслюватиметься одночасно на BBC One, ITV, Sky One та Sky News. Ви також зможете послухати його на BBC Radio Four і BBC iPlayer, а пізніше запис буде завантажено на вебсайт королівської сім'ї.

