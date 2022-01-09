Цей день в історії: який вигляд мала 17-річна принцеса Єлизавета у військовій формі

Цей день в історії: який вигляд мала 17-річна принцеса Єлизавета у військовій формі

Сьогодні ми натрапили на архівний знімок принцеси Єлизавети, зроблений 1943 року.

На фото принцеса Єлизавета, майбутня королева Єлизавета II, зазнімкована у Букінгемському палаці. Одягнена принцеса у військову форму і має дуже серйозний вигляд. Її королівська Високість зав'язує вузли під пильним поглядом експерта Букінгемського палацу. Знімок було зроблено 9 січня 1943 року. Білі смуги на кишені принцеси говорять про те, що вона командир патруля.

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, хто з королівських осіб служив в армії, має військове звання чи проходив навчання. Так ось британська принцеса Єлизавета стала першою жінкою у британській королівській сім'ї, яка пройшла службу в армії. З власної ініціативи у лютому 1945 року вона вступила до "Допоміжної територіальної служби", так звані жіночі загони самооборони під час Другої світової війни.

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