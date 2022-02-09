Цей день в історії: який вигляд мала королева Єлизавета ІІ за кілька місяців до коронації

Цей день в історії: який вигляд мала королева Єлизавета ІІ за кілька місяців до коронації

Сьогодні представляємо одразу два архівні знімки британської королівської родини.

Перше фото було зроблено 9 лютого 1953 року. На ньому королева Єлизавета II ще не коронована, але вже монархиня, знята разом зі своїми дітьми – принцом Чарльзом та принцесою Анною. Вони заскочені в машині після прибуття до Лондона із Сандрінгема, після шеститижневих різдвяних канікул. Саме тут королева завжди проводила і проводить зимові канікули. А 6 лютого, день, коли помер її батько король Георг VI і вона зійшла на престол, монархиня полюбляє проводити на самоті.

Королева Єлизавета II з дітьми / Associated Press

Другий знімок було зроблено 9 лютого 1966 року, на фото королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, махають руками, їдучи у відкритій машині на дитячому мітингу в Королівському парку Овал, Порт-оф-Спейн, Трінідад. Тоді Її Величність та її чоловік вирушали в тур Карибським морем. На королеві легка сукня, білі високі рукавички та капелюх. А з прикрас - перлинне кольє, сережки із перлів та брошка, пришпилена на сукні.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

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