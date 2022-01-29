Цей день в історії: який вигляд мала майбутня королева Єлизавета ІІ за два роки до своєї коронації

Сьогодні серед архівних кадрів британської королівської сім'ї нам потрапило фото принцеси Єлизавети.
Знімок був зроблений саме цього дня 29 січня 1950 за два роки до того, як принцеса стала новою королевою Великої Британії, посівши місце свого батька короля Георга VI.
На фото 23-річна принцеса одягнена у темне пальто, капелюх з пір'ям, її волосся красиво укладене, а скромний образ доповнює намисто на шиї та брошка на грудях. Цього дня принцеса оглядала почесну варту в Букінгемському палаці в Лондоні.
Нагадаємо, раніше ми згадували, як принцеса Єлизавета ходила на свій перший показ мод 1947 року. На відміну від її сестри принцеси Маргарет, майбутня королева не дуже любила світське суспільство.
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