Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Діана, коли Чарльз оголосив, що вони розійшлися

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Діана, коли Чарльз оголосив, що вони розійшлися

Сьогодні нам потрапило архівне фото принцеси Уельської Діани.

На знімку, датованому 9 грудня 1992 року, принцеса Діана була заскочена дорогою до Кенсінгтонського палацу після чергового заходу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор оголосив у Палаті громад у середу, що принцеса та її чоловік принц Чарльз розійдуться, але не збираються розлучатися. Діану сфотографували невдовзі після цієї події. Вона їхала в автомобілі на задньому сидінні, одягнена в синій твідовий костюм. В руках у принцеси була папка із документами. Жінка, яка зображена поруч із Діаною в автомобілі не відома.

Принцеса Діана / Associated Press

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Нагадаємо, розлучення Діани та принца Чарльза відбулося аж 1996 року і сталося за рекомендацією королеви Єлизавети II. 20 грудня 1995 року Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева надіслала листи Чарльзу та Діані, в яких порадила їм розлучитися. Цей жест королеви був підтриманий прем'єр-міністром та високопоставленими таємними радниками. Принц Чарльз у письмовій заяві офіційно погодився на розлучення. А принцеса оголосила про свою згоду у лютому 1996 року, після переговорів із Чарльзом та представниками королеви.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Associated Press

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