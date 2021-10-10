Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета через рік після народження первістка

Сьогодні згадуємо чергове архівне фото королеви Єлизавети II з її сином Чарльзом.
Раніше ми показували вам, який вигляд мала принцеса Єлизавета 1948 року лише за кілька місяців до народження свого первістка — принца Чарльза.
А на цьому знімку, який був зроблений 10 жовтня 1949 року, що майже через рік після народження принца, Єлизавета була зображена в автомобілі, після повернення сімейства до Лондона з шотландського замку Балморал, де зазвичай вони проводили літні канікули.
У відпустці принцесу Єлизавету та її сина супроводжували інші члени королівської сім'ї. Втім, в Балморалі завжди гостювало багато людей.
На фото принцеса одягнена в костюм, чорний капелюх, на шиї у неї перлинне намисто, маленький принц Чарльз, який, схоже, трохи вередує, сидить на руках у матері. Через місяць і чотири дні принцу якраз виповниться рік — перший день народження Чарльз святкував 14 листопада 1949 року.
Читайте також:
Діана була проти: принц Чарльз хотів дати зовсім інше ім'я своєму первістку принцу Вільяму
Знову скандал в королівстві: принц Чарльз опинився замішаний в неприємний інцидент
Найгучніший розрив в історії: 25 років від дня розлучення Діани і Чарльза