Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета в день хрещення своєї єдиної доньки Анни

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета в день хрещення своєї єдиної доньки Анни

Життя принцеси Єлизавети завжди було під пильною увагою публіки.

Сьогодні згадуємо деякі кадри з королівського архіву, які були зроблені цього дня. На цьому фото, датованому 21 жовтня 1950 року, принцеса Єлизавета II зображена під час церемонії хрещення її єдиної дочки принцеси Анни, яка народилася 15 серпня 1950 року. На знімку також зображений батько Єлизавети — король Георг VI і її молодша сестра принцеса Маргарет. Принцеса Єлизавета, одягнена в квітчасту сукню і кумедний капелюх і тримає дитину на руках, а її сестра і батько спостерігають.

Принцеса Єлизавета, принцеса Анна, принцеса Маргарет і король Георг VI / Associated Press

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А цей знімок був зроблений 21 жовтня 1957 року, на ньому Єлизавета II вже в статусі королеви була зображена разом з чоловіком принцом Філіпом і Л'юїсом Дугласом, колишнім послом США у Великій Британії, на вечері, організованому Товариством пілігримів у Нью-Йорку. На Єлизаветі дуже красива вечірня сукня, що сидить за фігурою на бретельках і з пишним шлейфом з фатину, на руках білі рукавички, а на голові — тіара з діамантів. Також на зап'ястях у неї кілька браслетів з дорогоцінного каміння, а на руці висить маленька витончена сумка.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

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