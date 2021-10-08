Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета за місяць до народження свого первістка — принца Чарльза

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета за місяць до народження свого первістка — принца Чарльза

У британської королеви Єлизавети II було і залишається дуже насичене життя.

На фото, датованому 8 жовтня 1948 року, принцеса Єлизавета зображена в автомобілі разом з чоловіком принцом Філіпом, коли вони покидали залізничну станцію Лондон-Юстон в центральній частині Лондона і вирушили до Букінгемського палацу, де принцеса чекала на народження свого первістка принца Чарльза.

Принцеса одягнена в темну шубу і капелюх з білими елементами декору. На знімку вона зображена за місяць до народження її сина. На жаль, роздивитися повністю її фігуру не надається можливим, через те, що Єлизавета зображена, сидячи в автомобілі.

принцеса Єлизавета / Associated Press

Принц Чарльз з'явився на світ 14 листопада 1948 року. Це були домашні пологи, які тривали в Букінгемському палаці. Перші пологи Єлизаветі далися непросто. Процес тривав близько 30 годин, весь цей час в Букінгемському палаці з нею перебували акушери, а герцог Единбурзький Філіп, що не був присутнім на пологах, намагався в цей час відволіктися грою в сквош. Швидше за все герцог теж переживав, але вигляду не подавав.

Принцеса Єлизавета з сином принцом Чарльзом / Associated Press

Саме Єлизавета II покінчила з традицією, коли на пологах, крім лікаря, був присутній і член уряду. Це було необхідно для того, щоб потім підтвердити, що королівська особа дійсно народила ту дитину, яку представили публіці. Всіх своїх наступних дітей Єлизавета II теж народжувала вдома з командою найкращих лікарів. Її сини з'явилися на світ в Букінгемському палаці, а єдина донька принцеса Анна народилася в Кларенс-хаусі. До речі, свою четверту дитину Єлизавета II вже народжувала в присутності чоловіка Філіпа.

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